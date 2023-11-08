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В Минске увидели разрушение системы контроля вооружений после решения НАТО по ДОВСЕ

В Белоруссии заявили о разрушении системы контроля вооружений после решения НАТО

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что система контроля над вооружениями в Европе полностью разрушена после приостановки странами НАТО участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

«Последствия данных действий еще предстоит оценить, но уже очевидно, что система контроля над обычными вооружениями в Европе полностью разрушена», — заявил он.

По его словам, альтернативы договору не было создано.

Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе в ночь на 7 ноября.

В тот же день свое участие в ДОВСЕ приостановили государства Североатлантического альянса, включая США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок к возобновлению диалога по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не планировали диалога с РФ по безопасности и обходили ограничения ДОВСЕ.

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