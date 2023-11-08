Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он в 10:29 мск.

Глава Севастополя также объяснил, почему в районе Севастопольской бухты есть дым. Это военные использовали табельные средства маскировки.

О том, что в Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор сообщал в 10:20 мск.

До этого воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Сирены сработали в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

При этом сообщения о результативных ударах поступили из Херсона, контролируемого украинскими властями. Там повреждения получили завод и инженерные сооружения.

Накануне воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Через две минуты тревога была объявлена в подконтрольной Украине части Запорожской области.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий