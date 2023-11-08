В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Севастополе отменена. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он в 10:29 мск.

Глава Севастополя также объяснил, почему в районе Севастопольской бухты есть дым. Это военные использовали табельные средства маскировки.

О том, что в Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор сообщал в 10:20 мск.

До этого воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Сирены сработали в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

При этом сообщения о результативных ударах поступили из Херсона, контролируемого украинскими властями. Там повреждения получили завод и инженерные сооружения.

Накануне воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Через две минуты тревога была объявлена в подконтрольной Украине части Запорожской области.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.