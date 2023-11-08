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Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации ВСУ

МО РФ: артиллерия на Купянском направлении сорвала четыре попытки ротации ВСУ

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Артиллерия ВС России сорвала четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«<…> на Купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» сорваны четыре попытки проведения ротации вооруженных сил Украины», — сказал он.

Зыбинский уточнил, что это произошло на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки.

Кроме того, артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.

Накануне стали известны потери украинских войск на Купянском направлении. Также бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в Харьковской области. В боях принимали участие солдаты подразделений «Западной» группировки войск. При поддержке авиации и артиллерии им удалось нанести поражение скоплениям живой силы и вооружений 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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