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Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо

Министр обороны России Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Глава Министрства обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали. Об этом сообщает российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

«Благодарю за оперативное прибытие в Россию для формирования межведомственной делегации и готовность к работе по наращиванию нашего взаимодействия в оборонной сфере и в экономике», — сказал российский министр.

Уточняется, что на встрече обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества. Руководители военных ведомств договорились об «укреплении и наращивании российско-буркинийских связей в области обороны».

7 ноября Шойгу обсудил военное сотрудничество с главкомом Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо. Встреча прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Темой стали «перспективные проекты в военной и военно-технической областях».

Накануне вице-премьер Денис Мантуров во время выступления в рамках марафона «Знание. Первые» в ходе выставки «Россия» говорил, что российский оборонно-промышленный комплекс в полном объеме обеспечивает вооружением боевую авиацию, флот и сухопутные войска.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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