Погибшие в одном бою ефрейторы ВС РФ представлены к званию Героя России

Ефрейторы Вооруженных сил РФ, погибшие 30 октября в бою под поселком Крынки Херсонской области, представлены к званию Героя России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Никита Мечтанов с позывным «Мечта» родился в Новом Уренгое, учился и окончил школу в Тольятти. После прохождения срочной военной службы работал в пожарной части. В 2017 году заключил контракт с Минобороны и был направлен для прохождения службы в Севастополь.

После начала СВО Мечтанов стал одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе. На его счету уничтожение 19 быстроходных лодок, четырех пикапов, шести грузовых машин, семи минометных расчетов и до ста человек живой силы противника.

Вячеслав Пастухов с позывным «Свят» родился и вырос в Севастополе. Учился в местном архитектурно-строительном колледже. В 2019 году заключил контракт с Минобороны РФ.

«В своем последнем бою под плотным артиллерийским обстрелом противника [Вячеслав Пастухов] осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага», — рассказал Развозжаев.

За проявленные в боях мужество и героизм оба воина представлены к присвоению звания Героя России.

Ранее Минобороны РФ сообщило об очередной отбитой атаке ВСУ у Работино.