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Шойгу провел переговоры с главкомом Никарагуа

Шойгу обсудил военное сотрудничество с главкомом Никарагуа Кастильо

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил военное сотрудничество с главкомом Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Встреча прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Темой стали «перспективные проекты в военной и военно-технической областях». Отмечается, что стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия по линии оборонных ведомств. При этом Шойгу заявил, что Россия и Никарагуа «придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности».

«Украина борется с Россией от лица НАТО и пытается таким образом подорвать безопасность Российской Федерации. И пытается внести дестабилизацию, пытается вести провокационную войну», — заявил представитель латиноамериканской страны в ходе встречи.

До этого власти Никарагуа заявили, что расширение БРИКС создает условия для построения лучшего мира.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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