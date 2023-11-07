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СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС

Нарышкин: СВР добывает информацию о россиянах в заложниках у ХАМАС

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что СВР РФ работает над получением информации о гражданах России, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, передает РИА Новости.

«Да, мы работаем», — ответил Сергей Нарышкин на соответствующий вопрос.

До этого посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о прогрессе в переговорах по освобождению россиян из плена.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. Израильское правительство объявило операцию возмездия и в настоящее время ведет обстрелы сектора Газа и проводит наземные операции в регионе.

Как сообщалось ранее, среди захваченных заложников есть как минимум восемь россиян. Российские дипломаты ведут упорную работу, чтобы вызволить граждан из плена.

Ранее МИД Катара назвал препятствие для освобождения заложников в секторе Газа.

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