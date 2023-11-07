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На Южно-Донецком направлении СВО уничтожены танк, броневик и самоходка

Минобороны РФ: бои под Угледаром продолжаются, противник несет потери

За минувшие сутки российские вооруженные силы продолжали активные действия на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Как сообщается, подразделения группировки войск «Восток» совместно с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение силам 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Бои происходили в окрестностях населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой народной республики.

«Потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщает Минобороны РФ.

На других участках боестолкновений силами российской ПВО были сбиты украинские самолеты Су-27 и Миг-29, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены 33 беспилотника.

На Краснолиманском направлении в зоне спецоперации российский дрон-камикадзе уничтожил артиллерийское орудие (гаубицу), произведенное в США. Об этом сообщило Минобороны РФ, которое также опубликовало кадры ликвидации гаубицы.

Ранее сообщалось, что офицеры ВСУ усомнились в возможности прорыва на фронте.

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