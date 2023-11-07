У украинских военных заметили британский броневик почти 70-летней давности

Британский легкий бронеавтомобиль Ferret Mk.1 обнаружили в зоне боевых действий у украинских военных, впервые он был продемонстрирован в прошлом году. Об этом сообщает «Российская газета».

В 2022 году британский броневик уже показывали, но не было сведений об отправке старой техники на линию боевого соприкосновения.

Данная боевая машина по своим габаритам сопоставима с легковыми автомобилями. Ее длина составляет 3 840 мм, ширина — 1 910 мм, а высота — 1 450 мм. Броня — 10 мм. Боевая масса — 4 202 кг.

По информации «РГ», на фоне высоких потерь в рядах Вооруженных сил Украины техника, приобретаемая из частных коллекций, встречается все чаще на поле боя.

При этом у украинских военных могут встречаться не только ретроавтомобили, но и старые бронетранспортеры (как колесные, так и гусеничные).

Известно, что были сведения о попытке купить 55-тонный основной боевой танк Chieftain. Однако владельцам не удалось довести его до боеспособного состояния.

До этого ВС РФ уничтожили танк и пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.