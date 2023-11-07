Российская система ПВО уничтожила и перехватила 17 БПЛА над Черным морем

Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО уничтожили 9 и перехватили 8 БПЛА над Черным морем и Крымом. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали очевидцы Telelgram-каналу SHOT, в районе 4:10 утра также было слышно несколько громких взрывов в районе города Саки и Новофедоровки. В этом районе находится военный аэродром.

Власти заявили, что все службы сейчас работают в штатном режиме.

Позже стало известно, что обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, идет ликвидация небольшого возгорания.

7 ноября в 4:24 губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что над акваторией города работает российская система ПВО.

На тот момент было уже сбито пять беспилотников.

4 ноября система ПВО сбила ракеты над судостроительным заводом в Керчи. Обломки упали на сухие доки. Силы ПВО сбили ракеты недалеко от одного из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе — завода им. Бутомы в Керчи. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Ранее воздушную тревогу объявили в Севастополе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.