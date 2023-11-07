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Обломки беспилотника упали на крышу частного дома в Андреевке

Губернатор Развожаев: в Севастополе обломки БПЛА упали на крышу частного дома

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Alexander Ermochenko/Reuters

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что обломки от одного из сбитых над городом беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке.

«По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания», — написал Развожаев.

Согласно сообщению губернатора, в 5:19 мск возгорание было ликвидировано.

До этого Развожаев сообщил, что над акваторией города сработала российская система ПВО. По его данным, было сбито пять БПЛА.

6 ноября в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны ВС России за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и ликвидировали 23 украинских беспилотника.

До этого глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что российские силы ПВО сбили в регионе беспилотные летательные аппараты.

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две атаки украинских войск на Донецком направлении.

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