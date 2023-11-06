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Российские военные без потерь одолели втрое превосходивших их бойцов ВСУ

Четверо российских солдат без потерь выбили 13 бойцов ВСУ с позиции у Приютного

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Евгений Биятов/РИА Новости

Четверо солдат Вооруженных сил РФ вынудили отступить 13 украинских военнослужащих, заняв обороняемую ими позицию. При этом российские бойцы не понесли потерь, сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель».

В материале указано, что сражение произошло в районе села Приютное. Населенный пункт расположен на территории Запорожской области, недалеко от границы с Донецкой народной республикой (ДНР).

При этом бойцы ВС РФ смогли одержать победу благодаря новой методике использования FPV-дронов. Российские военнослужащие нанесли несколько точных ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), тяжело ранив пулеметчика и еще шестерых членов отряда.

Как отмечается в публикации, выжившим украинским солдатам пришлось отступить назад. После этого военные ВС РФ заняли освободившуюся позицию, избежав каких-либо потерь со своей стороны.

6 ноября Министерство обороны РФ сообщило об отраженной атаке ВСУ в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. По данным ведомства, в результате боевых действий украинские войска потеряли более 150 бойцов и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о принятии в ряды армии мужчин с психическими расстройствами.

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