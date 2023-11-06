Российские военные без потерь одолели втрое превосходивших их бойцов ВСУ

Четверо солдат Вооруженных сил РФ вынудили отступить 13 украинских военнослужащих, заняв обороняемую ими позицию. При этом российские бойцы не понесли потерь, сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель».

В материале указано, что сражение произошло в районе села Приютное. Населенный пункт расположен на территории Запорожской области, недалеко от границы с Донецкой народной республикой (ДНР).

При этом бойцы ВС РФ смогли одержать победу благодаря новой методике использования FPV-дронов. Российские военнослужащие нанесли несколько точных ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), тяжело ранив пулеметчика и еще шестерых членов отряда.

Как отмечается в публикации, выжившим украинским солдатам пришлось отступить назад. После этого военные ВС РФ заняли освободившуюся позицию, избежав каких-либо потерь со своей стороны.

6 ноября Министерство обороны РФ сообщило об отраженной атаке ВСУ в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. По данным ведомства, в результате боевых действий украинские войска потеряли более 150 бойцов и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о принятии в ряды армии мужчин с психическими расстройствами.