Ряд украинских офицеров уверен, что страны Запада не отреагировали своевременно на запросы Киева о предоставлении оружия и оно поступило очень поздно, чтобы повлиять на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщается в материале Марка Беннеттса для издания The Times.

Автор текста в настоящий момент работает в Харьковской области. Западное оружие, полученное после нескольких месяцев просьб, пришло слишком поздно, заявил командир батальона 32-й украинской бригады Дмитрий Берлым.

«Если бы осенью прошлого года мы получили американские и немецкие танки, то прорыв был бы успешным», — уточнил украинский военнослужащий.

По его словам, Вооруженные силы РФ смогли предотвратить продвижение украинских бойцов.

«Танковый прорыв с нашей стороны — это сейчас что-то из области научной фантастики», — подчеркнул начальник штаба батальона Михаил Лысенко.

И Берлым, и Лысенко перед контрнаступлением проходили курс подготовки под руководством натовских инструкторов. Однако ни одна из тактик, по их словам, не оказалась эффективной против российских военных.

До этого солдаты ВСУ начали готовиться к худшему после слов главкома Валерия Залужного.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.