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В офисе Зеленского заявили, что Запад не может устать от российско-украинского конфликта

Глава офиса Зеленского Ермак: Запад не может уставать от конфликта на Украине

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Rod Lamkey/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страны Запада не могут устать от конфликта на Украине. Об этом он рассказал в беседе с американской газетой Politico.

По информации издания, таким образом Ермак прокомментировал разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Глава офиса украинского президента раскритиковал слова Мелони об усталости стран Запада от украинского конфликта.

«Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Мир столкнется с трудностями, если эти люди с «усталостью» перестанут поддерживать Украину», — поделился Ермак.

Он добавил, что Мелони стоит освежить в памяти уроки истории. К тому же, если некоторые страны и устали от российско-украинского конфликта, они не будут жить в мире с «меньшей свободой и безопасностью».

До этого Мелони сообщала об отставке ее советника после пранка блогеров Вована и Лексуса.

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