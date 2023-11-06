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Украинское контрнаступление на Запорожском направлении полностью остановлено

Балицкий: контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено

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Reuters

Украинское контрнаступление на запорожском направлении остановлено практически полностью. Об этом заявил журналистам губернатор Запорожской области Российской Федерации Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе, — практически агония украинского режима», –– заявил Балицкий.

Перед тем появилось сообщение, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену будет сложно организовать поддержку Украине на Генеральной ассамблее ООН из-за провала контранаступления ВСУ и проблем на энергетическом рынке.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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