Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Главный разведчик США посетит Израиль

Times of Israel: директор ЦРУ Уильям Бернс на будущей неделе посетит Израиль

close
100%
Imago/Rod Lamkey/CNP/MediaPun/Global Look Press

Директор ЦРУ Уильям Бернс на будущей неделе посетит Израиль для обсуждения противостояния с ХАМАС, сообщила газета Times of Israel.

«Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья) посетит Израиль, чтобы обсудить войну против ХАМАС», — сообщает издание.

Кроме того, в ходе своего турне Бернс также посетит Катар, ОАЭ и Египет. Здесь директор ЦРУ сосредоточится, в основном, на усилиях по освобождению взятых ХАМАС заложников, среди которых есть 10 граждан США.

До этого сообщалось, что 6 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом в ходе поездки в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом.

При этом The Washington Post писало, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий