Главный разведчик США посетит Израиль

Директор ЦРУ Уильям Бернс на будущей неделе посетит Израиль для обсуждения противостояния с ХАМАС, сообщила газета Times of Israel.

«Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья) посетит Израиль, чтобы обсудить войну против ХАМАС», — сообщает издание.

Кроме того, в ходе своего турне Бернс также посетит Катар, ОАЭ и Египет. Здесь директор ЦРУ сосредоточится, в основном, на усилиях по освобождению взятых ХАМАС заложников, среди которых есть 10 граждан США.

До этого сообщалось, что 6 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом в ходе поездки в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом.

При этом The Washington Post писало, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».