Киев переоценил возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), начав летом провальное контрнаступление. Таким мнением с радиостанцией Sud Radio поделился соучредитель французского института «Темис», занимающегося проблемами безопасности, полковник Вооруженных сил Франции в отставке Пер де Йонг.

Эксперт подчеркнул, что этот провал продолжается уже на протяжении нескольких месяцев.

«Они серьезно думали, что с немецкими танками Leopard смогут вернуть территории обратно, однако это совершенно невозможно», — сказал он.

По мнению де Йонга, конфликт на Украине постепенно отходит на второй план, поскольку мировое внимание к себе приковывает ситуация на Ближнем Востоке.

«Последствия войны Израиля и ХАМАС очевидно более важны, чем последствия конфликта между Украиной и Россией. Беспокойство у стран вызывает Ближний Восток, а не Европа», — подытожил полковник в отставке.

До этого американский журнал Time, ссылаясь на высокопоставленного военнослужащего, пожелавшего остаться анонимным, сообщал, что некоторые украинские военные игнорируют прямой приказ о наступлении из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинский военный рассказал о требовании Киева взять Горловку.