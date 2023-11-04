ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Газы

Армии обороны Израиля сбила в небе на юге страны ракету, которая была запущена из сектора Газа, при помощи противоракетного комплекса «Стрела». Об этом сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в районе Арава, был выявлен пуск ракеты из сектора Газа, она была перехвачена системой противовоздушной обороны «Стрела», — сказано в сообщении.

Накануне силы ПВО Армии обороны Израиля уничтожили ракету «земля-воздух», запущенную с территории Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.