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В США рассказали, почему наступление ВСУ не привело к успеху

Риттер заявил, что Залужный сорвал наступление ВСУ из-за раскрытия планов

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Rich Schultz/AP

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог сорвать летнее наступление бойцов из-за раскрытия планов против ВС России. Его слова прозвучали в эфире канала Danny Haiphong.

По его словам, американские военные подготовили для Украины многотысячную армию, выделили танки и все нужное оружие, а РФ подготовила оборону для последующего отражения наступления.

Как считает военный эксперт, Залужный смог совершить «кое-что гениальное». Речь о том, что главком украинских военных публично анонсировал планы своих войск, обозначил направления и территории.

«В итоге он сообщил русским, когда он будет нападать, где он будет атаковать и с каким числом войск», — заключил Риттер.

До этого стало известно, что российские войска получили новые пистолеты-пулеметы и гранатометы. Перед отправкой оружия в войска специалисты протестировали его и подкорректировали прицельные системы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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