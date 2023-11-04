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В Британии объяснили, зачем Польша увеличивает численность армии

Daily Express: Польша наращивает военную мощь из-за угрозы конфликта с Россией

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Czarek Sokolowski/AP

Правительство Польши активно наращивает военную мощь страны на случай возможного конфликта с Россией. Об этом пишет британское издание Daily Express.

Как указано в материале, в настоящее время Варшава сосредоточена на перевооружении армии и увеличении ее численности. При этом речь идет о наборе тысяч солдат, уточнили авторы публикации.

«Польша наращивает военную мощь <...> стремясь стать самой мощной сухопутной армией в Европе», — говорится в статье.

В то же время польские власти хотят отдать Украине как можно больше образцов советского оружия. По мнению обозревателей, утраченные вооружения Варшава планирует заменить современной техникой НАТО.

Авторы материала добавили, что главной целью Польши является получение преимущества в возможном противостоянии с Россией. Но, несмотря на все усилия, численность войск республики все равно не превысит численность Вооруженных сил РФ, резюмировали журналисты.

2 ноября «Российская газета» опубликовала статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в которой он оценил попытки Польши нарастить военную мощь государства и увеличить военное присутствие на Украине. Как отметил Медведев, подобные действия грозят Варшаве прямыми столкновениями с Москвой и Минском. Более того, польские власти рискуют превратить собственную страну в «гиену Европы» и развязать третью мировую войну, подчеркнул он.

Ранее правительство Польши обвинили в мании величия.

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