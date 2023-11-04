В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник попытался атаковать территорию Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В заявлении ведомства указано, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили утром 4 ноября около 11:00 (совпадает с мск). При этом для атаки украинские военные использовали БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

В ночь на 4 ноября в Курской и Белгородской областях были ликвидированы несколько беспилотников ВСУ. По данным МО РФ, сработавшие в регионе средства противовоздушной обороны сбили в небе четыре БПЛА самолетного типа.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе вновь сработала система ПВО. Активизация средств защиты произошла в Курском районе, в связи с чем глава областной администрации призвал жителей сохранять спокойствие и при обнаружении обломком дронов сообщить в экстренные службы.

В 9:47 российское военное ведомство опубликовало заявление, согласно которому в Курской области были уничтожены два украинских БПЛА. Представители Минобороны подчеркнули, что для атаки бойцы ВСУ применили беспилотники самолетного типа.

Ранее в России разработали новое оружие для подавления дронов.