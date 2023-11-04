Телеканал Al Jazeera заявил об ударе Израиля по школе на севере Газы

Арабский телеканал Al Jazeera заявил, что Воздушные силы Израиля нанесли бомбовый удар по школе БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) на севере Газы, где находятся мирные граждане.

«Пострадала школа БАПОР, крупнейшая на севере, расположенная на территории лагеря беженцев Джебалия», — говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших неизвестно, многие из них доставлены в больницу Аль-Шифа.

В школе находились тысячи людей, бежавших от предыдущих авиаударов из разных частей севера Газы. За последние дни этот лагерь беженцев подвергался бомбардировкам трижды, пишет Al Jazeera.

Как сообщал телеканал CNN, в США в ближайшие дни ожидают нового этапа в войне Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, в ходе которого израильская армия уменьшит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на более тактических наземных операциях.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.