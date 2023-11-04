Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Телеканал Al Jazeera заявил об ударе Израиля по школе на севере Газы

Al Jazeera: Израиль нанес бомбовый удар по школе БАПОР на севере сектора Газа

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Арабский телеканал Al Jazeera заявил, что Воздушные силы Израиля нанесли бомбовый удар по школе БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) на севере Газы, где находятся мирные граждане.

«Пострадала школа БАПОР, крупнейшая на севере, расположенная на территории лагеря беженцев Джебалия», — говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших неизвестно, многие из них доставлены в больницу Аль-Шифа.

В школе находились тысячи людей, бежавших от предыдущих авиаударов из разных частей севера Газы. За последние дни этот лагерь беженцев подвергался бомбардировкам трижды, пишет Al Jazeera.

Как сообщал телеканал CNN, в США в ближайшие дни ожидают нового этапа в войне Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, в ходе которого израильская армия уменьшит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на более тактических наземных операциях.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий