Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Два беспилотника уничтожили в Курской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Курской области

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны утром уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Атака двух беспилотников самолетного типа по объектам в Курской области была предпринята около 09:00 мск, рассказали в ведомстве.

Они были уничтожены ПВО над территорией региона, добавили в Минобороны.

До этого министерство сообщало, что в ночь на 4 ноября ПВО сбила четыре украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями.

Вечером 3 ноября сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотником самолетного типа со стороны Вооруженных сил Украины по Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий