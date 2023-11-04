Два беспилотника уничтожили в Курской области

Системы противовоздушной обороны утром уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Атака двух беспилотников самолетного типа по объектам в Курской области была предпринята около 09:00 мск, рассказали в ведомстве.

Они были уничтожены ПВО над территорией региона, добавили в Минобороны.

До этого министерство сообщало, что в ночь на 4 ноября ПВО сбила четыре украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями.

Вечером 3 ноября сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотником самолетного типа со стороны Вооруженных сил Украины по Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.