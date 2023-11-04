В Курской области заявили о срабатывании системы ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в одном из районов Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, средства защиты сработали в Курском районе. В связи с этим глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и рассказал, что необходимо сделать при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — подчеркнул Старовойт.

Утром 4 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что ночью в небе над Курской и Белгородской областями были сбиты четыре украинских дрона. Как уточнили в ведомстве, для атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники самолетного типа.

Однако летательные аппараты были вовремя замечены и нейтрализованы. Представители министерства пояснили, что в указанных областях своевременно сработали средства противовоздушной обороны.

За день до этого губернатор Курской области заявил об обстреле села Успеновка со стороны украинских военных. В результате атаки в нескольких жилых домах оказались повреждены окна и фасады, рассказал Старовойт.

Ранее в РФ разработали специальное ружье для подавления дронов.