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В США ожидают изменения тактики Израиля в войне с ХАМАС

CNN: США ожидают новый этап в войне Израиля с ХАМАС с наземными операциями

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Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

В США в ближайшие дни ожидают нового этапа в войне Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, в ходе которого израильская армия уменьшит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на более тактических наземных операциях. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Чиновник заявил, что гуманитарная помощь продолжает поступать в Газу, поэтому американская администрация ожидает, что в воздушной кампании Израиля будут наблюдаться «уменьшение того, что мы видели», а также «больше тактического внимания на земле». В Штатах также ждут кампании, направленной на расчистку обширной сети подземных туннельных комплексов, из которых действует ХАМАС.

По его словам, администрация Джо Байдена была «очень прямолинейной… в отношении решений военного времени, а также была обдуманной и задавала трудные вопросы» в дискуссиях с Израилем, даже несмотря на то, что израильские военные вызвали международную критику в связи с нападением на лагерь беженцев Джабалия в северной части сектора Газа.

Отвечая на вопрос, когда администрация Байдена может почувствовать себя вынужденной призвать к прекращению огня, высокопоставленный представитель администрации президента США ответил, что, учитывая масштаб и характер нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, прекращение огня не является целесообразным.

Он добавил, что США активно призывают Израиль к введению гуманитарных пауз и подчеркивают, что, хотя он имеет право защищать себя, он должен придерживаться международных гуманитарных законов.

4 ноября в США заявили, что политика Байдена по Израилю может стоить ему победы на выборах.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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