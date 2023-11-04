В Белгородской и Курской областях сбили четыре украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 4 ноября. Четыре украинских БПЛА самолетного типа попытались атаковать объекты в приграничных регионах России, однако были вовремя замечены и нейтрализованы.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — указано в сообщении.

Иные подробности о произошедшем в российских регионах, включая возможные повреждения, пока не уточняются. Никаких сообщений о пострадавших также не поступало.

Утром 3 ноября военное ведомство сообщило о ликвидации дрона ВСУ в воздушном пространстве Белгородской области. Согласно заявлению министерства, в регионе сбили беспилотник самолетного типа.

Позже в этот же день в Белгородской области вновь сработала система противовоздушной обороны. Средства защиты предотвратили атаку украинского БПЛА самолетного типа.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ обвинили НАТО в сокрытии информации об атаках украинских БПЛА на ядерные объекты.