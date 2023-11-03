Главком ВМФ России прибыл в Мьянму

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов прибыл в Мьянму с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, одной из важнейших целей этого визита российской военной делегации под руководством Евменова станет укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой.

Там отметили, что российская делегация должна встретиться с руководством этой республики, командованием мьянманских военно-морских сил. Также с ее участием пройдет церемония открытия первых в современной истории военно-морских учений РФ и Мьянмы. Кроме того, запланированы посещение боевых кораблей и культурная программа.

30 октября сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочий визит в Пекин, он принял участие в Сяншаньском форуме. В ходе выступления на форуме он отмечал, что модель межгосударственных отношений, в рамках которой сотрудничают Россия и Китай, становится все более привлекательной для других стран.

Десятый Сяншаньский форум проходил в Пекине с 29 по 31 октября. В форуме приняли участие представители высшего руководства, главы оборонных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ряда государств Европы.

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