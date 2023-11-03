Пентагон сообщил о применении США дронов в секторе Газа для поддержки Израиля

Американские военные применяют невооруженные беспилотники над сектором Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

Однако в ведомстве пояснили, что беспилотники применяются для поддержки «усилий по освобождению заложников».

Полеты БПЛА начались почти сразу после палестинской атаки на Израиль 7 октября.

Бывший чиновник ООН Крэйг Мохибер заявил об элементах геноцида в действиях Израиля. Он отметил, что после обострения ситуации между ХАМАС и Израилем США заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня. По мнению Мохибера, такая реакция от политической части организации весьма неадекватна, поскольку происходящее в секторе Газа походит на случай геноцида.

До этого израильская газета Yedioth Ahronoth (Ynetnews) сообщала, что в Израиле обсуждают вариант освобождения заложников из плена ХАМАС, дав возможность лидерам движения и его членам покинуть сектор Газа.

До этого сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС готово пойти на компромисс в вопросе обмена пленными с израильской стороной.

Ранее в ООН заявили о военных преступлениях Израиля в секторе Газа.