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Герой России рассказал о срыве наступления украинской армии

Сержант Щербаков рассказал, как спас соседние подразделения от наступления ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боя с участием командира отделения противотанковых управляемых ракет сержанта Юрия Щербакова, получившего звание Героя России. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах видно, как объективный контроль уничтожает по меньшей мере десять единиц украинской бронетехники.

Как рассказали в министерстве, отличившемуся сержанту вручили медаль «Золотая Звезда» за уничтожение в ходе спецоперации его расчетом девять танков, четыре бронетранспортера (БТР), 12 боевых машин пехоты (БМП), четыре грузовых машины с боевыми припасами, два взводных опорных пунктов и свыше 100 украинских боевиков.

По словам Щербакова, расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) под его командованием сорвал наступление Вооруженных сил Украины на позиции соседних подразделений.

«Услышал <...>, что идет наступление на соседа справа. <...> Открыл огонь. Довел огонь до конца — все, наступление полностью сорвано», — заявил военный.

До этого в Минобороны рассказали об успехах на Южнодонецком направлении.

Ранее российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении.

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