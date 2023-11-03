Власти Херсонской области заявили о гибели 7 человек после удара ВСУ по Чаплинке

По предварительным данным, в результате удара Вооруженных сил Украины по зданию социального фонда в Чаплинке Херсонской области погибли семь человек, еще семеро ранены. Такую информацию сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале.

«Семеро погибших и семеро раненых», — написал он.

Согласно информации Басюка, за жизнь двух пострадавших сейчас борются врачи.

Сенатор отметил, что в поселке, по которому пришелся украинский удар, никогда не было никаких военных объектов.

«Зато становится абсолютно ясным, с кем воюют наши противники», — резюмировал сенатор от региона.

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Вооруженные силы Украины ударили по зданию социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Крыму. Украинские военные обстреляли территорию шестью американскими ракетами, отметил он.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.