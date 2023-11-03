Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен: Израиль не будет контролировать сектор Газа после военных действий

Блинкен: Израиль не будет брать Газу под контроль по окончании военных действий

Израиль не будет брать Газу под свой контроль по окончании военных действий. Об этом заявил прибывший в Израиль с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

По его словам, власти Израиля дали ясно понять, что не имеют ни намерений, ни желания устанавливать контроль над территорией Газы и брать на себя эту ответственность. Госсекретарь подчеркнул, что при этом ХАМАС не должен оставаться у власти на палестинских территориях. По его мнению, это недопустимо.

Сегодня же глава министерства обороны Израиля Йоав Галлант рассказал Блинкену об условиях для прекращения огня в секторе Газа. Главное из них, как было заявлено — освобождение заложников.

Напомним, 7 октября после массированной ракетной атаки несколько тысяч боевиков ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В плен попали более 200 заложников.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи», а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки в Газу воды, продовольствия, электричества и топлива.

Ранее сообщалось, что Блинкен встретился с Нетаньяху в Тель-Авиве.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий