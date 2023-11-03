Ветеран ГРУ рассказал, что периметр границ РФ находится в центре внимания

Одной из важнейших задач Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (ГРУ) России стало отслеживание военно-политической обстановки в различных частях мира. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

По его словам, отслеживают ситуацию прежде всего на Ближнем Востоке и по периметру границ РФ: в Арктике, Черноморском и Балтийском районах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Он отметил, что в течение 30 лет военно-политическая обстановка в стране менялась в зависимости от среды международных отношений. Каждый раз командование Генштаба и ГРУ реагировали на мировые изменения, заявил Винокуров.

До этого эксперт рассказал, что нередко ГРУ называют «Аквариумом», так как его сотрудники хорошо осведомлены о происходящих в мире событиях. В 1985 году вышла книга бывшего офицера российской разведки, предателя Владимира Резуна. Труд был написан под псевдонимом Виктор Суворов, и в нем ГРУ впервые называлось «Аквариумом».

Ранее в ГРУ рассказали, для чего США наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).