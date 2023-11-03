Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе Харьковской области начали превышать численность солдат, только прибывающих в зону боевых действий. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он отметил, что речь идет о потерях украинских войск вблизи населенного пункт Синьковка. При этом, по словам эксперта, в случае продолжения данной тенденции командование ВСУ рискует исчерпать все ресурсы для сдерживания российских подразделений на указанном участке фронта.

«За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь», — подчеркнул Марочко.

31 октября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что потери украинских войск на Купянском направлении за сутки составили до 90 военнослужащих. Как сказал представитель Министерства обороны РФ, за указанный промежуток времени российские бойцы уничтожили несколько опорных пунктов и укрытий ВСУ под селом Ивановка в Харьковской области.

Ранее в ЛНР рассказали о репрессиях против «отказников» в рядах украинских войск на Купянском направлении.