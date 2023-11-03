Американский генерал Келли назвал тренажер для ВВС России и Китая

Генерал ВВС США Марк Келли выразил мнение о том, что российские и китайские пилоты проводят «столкновения» с американскими самолетами в различных напряженных регионах в целях тренировки. Эта информация была приведена изданием Business Insider.

По данным издания, за последний год было зафиксировано несколько «опасных» ситуаций, включая случай в марте, когда российский истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, который после этого упал в Черное море. Американские военные также считают опасными маневры российских пилотов в Сирии и перехваты американских самолетов китайскими.

Генерал Келли заявил, что одной из причин таких столкновений является желание России и Китая потренироваться против лучших в мире, осознавая свою конкурентоспособность в этой области.

Ранее Минобороны России неоднократно указывало на нарушения соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Например, в июле американские истребители нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, пять раз.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.