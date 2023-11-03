ЦАХАЛ: ХАМАС далек от истощения ракетного потенциала

По словам представителя пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) майора запаса Анны Уколовой, палестинское движение ХАМАС, которое выпустило более 8 тысяч ракет по Израилю за три недели, до сих пор обладает ракетным потенциалом и обширным арсеналом оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Уколова отметила, что ракетный потенциал ХАМАС все еще существует, и каждый день в Израиле звучат воздушные тревоги. Она также сообщила, что помимо ракетных атак на южные районы страны, ежедневно происходят мощные взрывы в центральной части Израиля.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнула, что ХАМАС является хорошо подготовленной военной структурой с большим арсеналом, который включает различные виды стрелкового оружия и противотанковые ракеты. Она подчеркнула, что это хорошо обученные боевики, которые готовились многие годы.

Однако Уколова не смогла назвать конкретное число оставшегося ракетного потенциала ХАМАС, после того как за три недели было выпущено более 8 тысяч ракет по Израилю.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.