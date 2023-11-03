Беспилотники шиитов обстреляли военные базы США в Сирии и Ираке

Вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасе. Также их атаке подвергся американский объект в Ираке, к северу от Эрбиля, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Шиитские бойцы использовали для атаки на базу в Эш-Шаддади беспилотные летательные аппараты. На территории военного объекта произошли взрывы, раскаты которых слышались в окрестностях.

Вечером 2 ноября беспилотники шиитов нанесли удары по американской базе в Ираке, которая расположена к северу от административного центра Эрбиль (425 км от Багдада). О последствиях этой атаки сведений не приводится.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 — в Ираке, 11 — в Сирии.

В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.