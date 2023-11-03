Взрыв произошел в Харькове

В Харькове произошел взрыв. Об атаке на украинскую инфраструктуру сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога.

2 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской области, о последствиях не сообщалось.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

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