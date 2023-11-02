Германия передала Украине 25 танков Leopard 1A5 и пять надводных беспилотников

Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5. Об этом пишет РИА Новости.

По данным бундестага, помимо танков, ФРГ передала Украине пять надводных беспилотников, радары для наблюдения за воздушным пространством и другую военную помощь.

Поставка 25 боевых танков Leopard 1A5 финансируется совместно с Данией, отметили в правительстве. В общей сложности Германия поставила Киеву уже 115 танков Leopard 1A5, 20 надводных беспилотников.

Помимо этого, Украине передали несколько разведывательных беспилотников Primoco ONE, два радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи.

Командир группы БПЛА 1430-го полка ВС РФ с позывным «Якут» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали значительно чаще использовать танки Leopard, проводя атаки на позиции российской армии на Запорожском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.