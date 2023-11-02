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Правозащитники заявили о применении Израилем фосфорных боеприпасов

Правозащитники Amnesty: Израиль применил в Газе и Ливане фосфорные боеприпасы

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Правозащитная организация Amnesty International заявила о применении Израилем фосфорных боеприпасов в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщает Sky News.

«Мы проверили видеоролики, на которых видно, как артиллерийские снаряды с белым фосфором взрываются над Газой и Ливаном», — заявила старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера.

Она отметила, что правозащитники поговорили с врачами, которые занимались лечением пострадавших на юге Ливана, и пришли к выводу о применении подобного типа боеприпасов.

«Доказательства неопровержимы», — подчеркнула она.

По ее словам, Израиль так же, как и ХАМАС, не соблюдает международное право.

До этого бывший начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннатт заявил, что Армию обороны Израиля на территории сектора Газа ждет одна из самых сложных операций в военной истории. Он подчеркнул, что единственный способ для Израиля добиться успеха – вести длительные боевые действия.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о продолжении наступления в секторе Газа.

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