Военный эксперт: США не готовы к ядерной эскалации

Последние испытания США ракет показали отсутствие готовности Вашингтона к ядерной эскалации. Об этом в эфире «Радио 1» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, комментируя неудачный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. По мнению эксперта, высока вероятность, что Соединенные Штаты в ближайшее врем проведут повторные пуски.

«Штатам это жизненно необходимо. В США нет промышленности обогащения урана, они ее угробили, и в этих условиях им хотелось бы, конечно, проверить, насколько боеспособны их ядерные силы. Одними супермоделями здесь не обойтись, поэтому им нужно проверить физически, работают ли их ядерные боеголовки», — сказал Сивков.

Он добавил, что отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) юридически дает Москве право на испытательные действия. Однако, по его словам, мораторий пока соблюдается.

Накануне военно-воздушные силы США уничтожили Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска. Тем не менее, утверждают американские военные, им удалось получить важные данные. Причины неудачного пуска будет расследовать специально созданная аналитическая группа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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