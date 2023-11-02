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Самолеты ВВС Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива

МО Тайваня: 20 самолетов КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министерство обороны Тайваня сообщило в соцсети X (бывшая Twitter), что 20 самолетов ВВС Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива днем в четверг.

Согласно сообщению Минобороны Тайваня, 2 ноября в 16:50 (11:50 мск) были обнаружены самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 20 из которых пересекли срединную линию и вошли в Центральный, Северный и Юго-Западный округа ПВО.

30 октября заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся на официальной церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности заявил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР.

До этого официальный представитель Управления береговой охраны КНР Гань Юй заявил, что Пекин призвал Токио не пускать суда в акваторию спорных островов Дяоюйдао, находящихся в Южно-Китайском море.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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