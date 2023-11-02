Украина не может выстроить «стену ПВО»

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина не может выстроить «стены» из средств ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Территория Украины — это огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определенный радиус действия... Поэтому средств, чтобы полностью стеной сделать эшелонированную оборону, у нас недостаточно», — сказал Игнат.

По его словам, западные системы ПВО Iris-T и NASAMS значительно уступают советским аналогам.

Ранее глава подчиненной Киеву военной администрации Юрий Малашко заявил, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области были повреждены инфраструктурные объекты. Он не уточнил, сколько объектов были повреждены и как именно.

До этого Малашко сообщал, что по предприятию в подконтрольном Киеву городе Запорожье был нанесен удар. По его словам, взрывы повредили здания на территории предприятия.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.