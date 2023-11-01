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Кадыров сообщил о переходе в «Ахмат» медработников из ЧВК «Вагнер»

Кадыров сообщил о переходе в «Ахмат» бывших медработников ЧВК «Вагнер»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что бывшие медицинские работники частной военной компании «Вагнер» перейдут в ряды подразделений «Ахмат». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На самом деле свой выбор бывшие бойцы ЧВК делают неслучайно. Многие представители «Вагнера» и спецназа «АХМАТ» были лично знакомы и раньше. Чего стоит только один факт, что вместе они били врага на многих сложных направлениях, а медперсонал двух подразделений общими усилиями спасал жизни раненых людей», — отметил Кадыров.

По его словам, у врачей есть все условия для продолжения работы на фронте.

Ранее Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в состав чеченского спецназа «Ахмат». Как подчеркнул Кадыров, бойцы ЧВК уже заключали контракты и переходили в «Ахмат», но в данный момент «речь идет о массовом пополнении личного состава». Он также выразил надежду на то, что и другие бывшие представители ЧВК «Вагнер» последуют этому примеру и вступят в ряды чеченского спецназа.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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