Шойгу основательно встряхнул органы военного управления и командование округов

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании основательно встряхнул руководство органов военного управления и командующих округов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российскому оборонному ведомству.

«Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов», — сказал он.

Кроме того, источник отметил, что глава Минобороны поставил также ряд конкретных задач.

1 ноября Шойгу заявлял в ходе тематического селекторного совещания, что российские войска продвигаются в зоне проведения специальной военной операции и занимают более выгодные позиции.

До этого министр обороны РФ, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, говорил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России «стратегического поражения».

Также Шойгу сообщал, что политика стран Запада, направленная на обострение конфронтации с Россией, может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. По его словам, Вашингтон и его союзники продолжают придерживаться линии на неуклонную эскалацию конфликта с Москвой.

Ранее Шойгу заявил о завершении доставки грузов в воинские части Крайнего Севера.