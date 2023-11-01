Военный эксперт: Ливан для Израиля опаснее, чем Йемен

Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в интервью Общественной службе новостей прокомментировал сообщения о запуске ракет из Йемена в сторону Израиля. По мнению эксперта, куда большую опасность для еврейского государства представляет ливанская группировка «Хезболла».

«Для Израиля Хезболла опасна и сама по себе, причем куда больше, чем Йемен, чьи ракеты, повторюсь, просто не долетают до еврейского государства. У ливанской исламистской группировки примерно в сто раз больше реактивных ракет, чем у ХАМАС — да она может излить настоящее море огня на Израиль», — отметил Кнутов.

При этом он добавил, что Йемен будет действовать куда жестче, если в эту пятницу, 3 ноября, «Хезболла» «поддержит ХАМАС и объявит джихад Израилю».

1 ноября повстанцы из хуситского движения «Ансар Алла» в Йемене показали видео запуска ракет в сторону Израиля. Запись опубликована на сайте движения.

До этого представитель йеменской армии бригадный генерал Яхьи Сари говорил, что Йемен планирует осуществить ракетный удар по Израилю днем 1 ноября.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.