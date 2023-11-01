Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали, чем грозит Израилю эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта грозит Израилю спадом ВВП и бегством инвесторов

close
100%
Yasser Qudih/Reuters

Эскалация конфликта на ближнем Востоке может привести к сокращению ВВП Израиля, оттоку капитала из экономики страны, а также к потере инвесторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам старшего преподавателя кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжи Кавы, ВВП Израиля может сократиться на 1-4% по сравнению с прошлогодними показателями в $473 млрд. В дальнейшем может ожидаться разгон роста цен.

«Текущий конфликт в зависимости от развития событий может привести к очень серьезным экономическим последствиям для Израиля», — пояснил Кава.

Он добавил, что Израиль также ожидает падение доходов от туризма.

Эксперт Российского совета по международным делам Мурад Салех оглы Садыгзаде добавил, что в случае скорого завершения конфликта Израиль может ожидать внутриполитический кризис. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в свою очередь, считает, что сегодня риски для Израиля слабее, чем в ходе предыдущих конфликтов.

До этого политолог и журналист Юрий Светов говорил, что у Израиля нет права выгонять мирных жителей Газы с их родины.

Ранее в США называли сроки наземной операции Израиля в Газе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий