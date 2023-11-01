Эксперты рассказали, чем грозит Израилю эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на ближнем Востоке может привести к сокращению ВВП Израиля, оттоку капитала из экономики страны, а также к потере инвесторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам старшего преподавателя кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжи Кавы, ВВП Израиля может сократиться на 1-4% по сравнению с прошлогодними показателями в $473 млрд. В дальнейшем может ожидаться разгон роста цен.

«Текущий конфликт в зависимости от развития событий может привести к очень серьезным экономическим последствиям для Израиля», — пояснил Кава.

Он добавил, что Израиль также ожидает падение доходов от туризма.

Эксперт Российского совета по международным делам Мурад Салех оглы Садыгзаде добавил, что в случае скорого завершения конфликта Израиль может ожидать внутриполитический кризис. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в свою очередь, считает, что сегодня риски для Израиля слабее, чем в ходе предыдущих конфликтов.

До этого политолог и журналист Юрий Светов говорил, что у Израиля нет права выгонять мирных жителей Газы с их родины.

Ранее в США называли сроки наземной операции Израиля в Газе.