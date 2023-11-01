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Американский морпех считает, что без финансирования Запада Украине конец

Бывший морпех ВС США считает, что Украина обречена без финансирования Запада

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РИА Новости

Бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо считает, что Украина обречена без финансирования Запада. Эту мысль он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы, Соединенные Штаты, платим зарплату украинским госслужащим. Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях», — заявил Хо.

По мнению капитана морской пехоты, крах Украины наступит в тот момент, когда Запад перестанет посылать деньги — и это происходит, так как Запад начинает терять интерес к конфликту на Украине. Хо считает, что Украину может постичь судьба Афганистана.

До этого в Белом доме заявили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на проект о помощи Израилю без упоминания Украины.

Администрация США отметила, что конгрессмены-республиканцы, предлагающие разделить запрос о выделении $105 млрд помощи Израилю и Украине, политизируют поддержку со стороны Вашингтона и демонстрируют расхождения в подходе к американским союзникам.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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