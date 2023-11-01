Ночью были сбиты два беспилотника ВСУ над Брянской и Курской областями

Ночью 1 ноября два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, были сбиты беспилотники самолетного типа. Их целью являлись объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении министерства.

До этого Минобороны РФ сообщало, что два беспилотника Вооруженных сил Украины были уничтожены в Курской области.

Попытка ВСУ атаковать объекты на территории РФ была пресечена 31 октября около 23:30 мск.

Офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх также говорил, что военнослужащим страны сложно найти ситуации для использования турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.