Раненному в Донецке журналисту «Известий» сделали операцию

Журналисту «Известий» Евгению Быковскому, который был ранен при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделали операцию, сообщает газета в своем Telegram-канале.

В сообщении также говорится, что к операции готовят корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Накануне представительство Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что украинская армия в 19:18 мск открыла огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Позже стало известно еще о трех запусках.

31 октября сообщалось, что журналист «Известий» Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских военнослужащих. Получившего ранения корреспондента доставили в один из городских госпиталей. Также ранения получил фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин.

Согласно информации ТАСС, во время атаки также пострадал фотокорреспондент самого агентства Дмитрий Ягодкин. По словам журналиста, в момент обстрела он находился в Буденновском районе Донецка и из-за этого оказался в зоне артиллерийского огня.

Ягодкин заявил, что бойцы ВСУ целились в один из объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.