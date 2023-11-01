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Раненному в Донецке журналисту «Известий» сделали операцию

Раненному в Донецке журналисту «Известий» Быковскому сделали операцию

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Журналисту «Известий» Евгению Быковскому, который был ранен при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделали операцию, сообщает газета в своем Telegram-канале.

В сообщении также говорится, что к операции готовят корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Накануне представительство Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что украинская армия в 19:18 мск открыла огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Позже стало известно еще о трех запусках.

31 октября сообщалось, что журналист «Известий» Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских военнослужащих. Получившего ранения корреспондента доставили в один из городских госпиталей. Также ранения получил фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин.

Согласно информации ТАСС, во время атаки также пострадал фотокорреспондент самого агентства Дмитрий Ягодкин. По словам журналиста, в момент обстрела он находился в Буденновском районе Донецка и из-за этого оказался в зоне артиллерийского огня.

Ягодкин заявил, что бойцы ВСУ целились в один из объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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