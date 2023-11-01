Ливан пожаловался на Израиль ООН из-за обстрелов фосфорными боеприпасами

Правительство Ливана подало жалобу в Совет Безопасности ООН, утверждая, что израильские вооруженные силы обстреливают пограничные районы с использованием фосфорных боеприпасов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб в своем сообщении в социальной сети X (ранее известной как Твиттер), пишет ТАСС.

Бу Хабиб написал: «Мы потребовали от Совета Безопасности ООН осудить использование израильской стороной белых фосфорных снарядов в ходе непрекращающихся нападений на ливанскую территорию». Он также отметил, что правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) уже обратила внимание на факты использования запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов.

Бу Хабиб подчеркнул, что ливанским властям приходится бороться с лесными пожарами, которые охватывают все большие площади.

По данным национального агентства Al Wataniya, израильские вооруженные силы снова применили фосфорные снаряды 31 октября при обстреле окрестностей населенных пунктов Йарун, Эд-Духейра, Альма-эш-Шааб и Эль-Ляббуна. В результате возникли пожары в оливковых рощах и садах.

Сообщения о сильных лесных пожарах также поступили из местности Вади Хонин и Шейх-Зейн. Нет информации о пострадавших среди мирных жителей.

Обстановка в регионе обострилась, после того как ХАМАС напал на Израиль 7 октября. Израиль ответил мощными бомбардировками сектора Газа. «Хезболла» поддержала ХАМАС, в результате чего участились инциденты с ракетными обстрелами на юге Ливана с обеих сторон. Amnesty International в своем расследовании подтвердил подтверждает факты использование Израилем снарядов с белым фосфором во время нанесения атак по югу Ливана в период с 10 по 16 октября.

Ранее в Италии оценили шансы на вторжение Хезболлы в Израиль.